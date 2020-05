Verso l'aggregazione dei Comuni arbëreshë: Frascineto capofila

Il Comune di Frascineto sarò l'ente capofilatra i Comuni Arbëreshë ricadenti nell'area del Parco Nazionale del Pollino, nonché adiacenti la medesima area e l'Associazione ex-seminaristi "Benedetto XV" "Sempre insieme" per la costituzione dell'aggregazione dei Comuni arbëreshë.

La Giunta Municipale, sotto la presidenza del sindaco Angelo Catapano, ha deliberato l'approvazione del protocollo d'intesa sottoscritto anche dai comuni di Acquaformosa, Civita, Lungro, Plataci, San Basile, San Costantino Albanese e San Paolo Albanese.

Nel deliberato, viene recepito la necessità di preservarne il ricco patrimonio spirituale, storico, culturale e ambientale, alla luce delle problematiche sorte dall'omologazione contemporanea. Auspicato anche un risveglio identitario da realizzare attraverso la costituzione di organismi aggregati, in grado di porsi come volano per l'attività di salvaguardia e promozione delle singole comunità. Ribadito la necessità di formare aggregazioni snelle e dinamiche, riconoscendo nel carattere bi-regionale (calabro-lucano) un importante valore aggiunto.

Il primo cittadino di Frascineto ha auspicato il coinvolgimento nell'aggregazione di tutti i comuni arbёreshё che volessero farne parte, indipendentemente dalla loro localizzazione territoriale. Una opportunità in più, per il Sindaco Catapano, che consentirà di rispondere con più efficacia alle domande dei territori, ma anche di portare avanti le istanze delle comunità arbёreshe ai più alti livelli istituzionali. Il protocollo d'intesa ha comunque lo scopo – ha concluso -, di fare squadra potenziando così le amministrazioni locali interessate, al fine di fare soprattutto sistema per la conservazione e valorizzazione dello specifico patrimonio etnico-linguistico.