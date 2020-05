Viaggiava su Ape con barattolo di cocaina: arrestato a Corigliano Rossano

Viaggiava a bordo di un'Ape tra i vicoli del centro storico di Corigliano Rossano, per non destare sospetti sulla sua reale attivita'. Un uomo di 47 anni, con precedenti di polizia, e' stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Corigliano con l'accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. I militari in servizio nella zona hanno notato che l'uomo, dopo aver parcheggiato il motoveicolo in una traversa del borgo antico, e' tornato al parcheggio poco dopo con in mano una busta. Bloccato dai carabinieri e sottoposto ad un controllo, l'uomo ha tentato, invano, di disfarsi della busta che e' stata recuperata. Si e' scoperto cosi' che all'interno c'era un barattolo contenente della cocaina purissima. Dalle analisi e' emerso che dei 20 grammi contenuti nell'involucro 14 grammi erano di cocaina e 6 grammi di sostanza stupefacente non certa, che sara' analizzata. La droga e' stata sequestrata.

Dettagli Creato Lunedì, 18 Maggio 2020 10:25