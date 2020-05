Cittadina moranese dona 5 caschi per CPAP confort, completi di flussimetri, al reparto di broncopneumologia dell'ospedale di Castrovillari

Biagio Angelo Severino, nella qualità di capogruppo del gruppo consigliare Morano Democratica del Comune di Morano Calabro, dichiara di essere stato fortemente onorato di aver rappresentato sabato mattina 16 maggio, una cittadina moranese che ha deciso di compiere un encomiabile gesto di solidarietà, donando 5 caschi per CPAP confort, completi di flussimetri, al reparto di broncopneumologia dell'ospedale di Castrovillari. Il consigliere Severino dichiara che la nostra cara concittadina ha chiesto di mantenere l'anonimato e, pertanto, ha delegato me, in qualità di Consigliere Comunale, ad effettuare la consegna, avvenuta tra l'entusiasmo del personale medico e paramedico del suddetto reparto, al quale il Consigliere ha manifestato tutta la sua gratitudine per il lavoro che svolgono, con grande sacrificio. Il dirigente dott Nicola Schifino, a nome di tutto il reparto, ha voluto far giungere i suoi più sentiti ringraziamenti alla donante. Il Consigliere Comunale Severino del gruppo Morano Democratica si unisce ai ringraziamenti nei confronti della signora a nome personale e di tutta la comunità Moranese, evidenziando che gesti di tale portata, dove si dona nel pieno riserbo, costituiscono una delle pirano.

Dettagli Creato Domenica, 17 Maggio 2020 21:30