Midulla portavoce del Circolo Pd di Rende

L'opera di ricostruzione del Circolo PD di Rende, compiuta dal Coordinamento, prosegue senza sosta. Dopo i recenti incontri telematici svolti alla presenza degli iscritti e simpatizzanti, dopo l'importante iniziativa dal tema "Coronavirus: in Europa si deve cambiare!" con la partecipazione dell'On. Alessandra Moretti, il Coordinamento ha ritenuto opportuno nominare il suo portavoce nella persona di Francesco Midulla. Lo stesso, avrà il compito di interfacciarsi con gli Organi provinciali e regionali per rappresentare le esigenze e l'attivismo politico del Circolo. Si è costituito, inoltre, un insieme di Tavoli tematici a cui gli iscritti potranno partecipare mediante il loro contributo operativo.



I Tavoli avranno dei referenti, nella fattispecie saranno:

Biancamaria Iusi per il Tavolo "Scuola-Istruzione-Università"; Francesco Plastina per il Tavolo "Centro Storico e Innovazione Urbana"; Andrea Ferretti per il Tavolo "Rende Città Europea"; Francesco Midulla per il Tavolo "Politiche sociali".

Il tutto per rendere più inclusivo possibile l'operato del Partito Democratico e per garantire una presenza politica importante e capillare all'interno della Città di Rende. A breve, inoltre, seguiranno ulteriori iniziative con illustri ospiti, oltre che incontri di dibattito e confronto con gli iscritti e simpatizzanti.