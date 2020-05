Rende: nasce circolo di Vox Italia, il movimento dell'ideologo Diego Fusaro

Inizia il cammino di Vox Italia nella città di Rende e dell'area urbana del capoluogo Brutio, dove peraltro esiste un altro circolo del partito.

In Calabria è il terzo circolo a nascere, dopo quello di Cosenza, appunto, e quello di Reggio Calabria, sull'entusiasmo creato dalle idee lungimiranti e precise dell'ideologo Diego Fusaro e del direttivo, con a capo il presidente, nostro corregionale, Francesco Toscano.

Vox Italia nasce per dare consistenza alla battaglia principale che il popolo pretende:

uscita dall'Europa e realizzazione di Sovranità Nazionale, quindi Politica e Monetaria.

"Da lì, dalla liberazione di quelle che da più parti sono ormai inquadrate come le catene che imprigionano ogni possibilità di progresso per un popolo, verranno redistribuzione di risorse, ricchezze e giustizia sociale e, quindi, vite migliori per tutti, con conseguente minori necessità di delinquere, spesso per sopravvivenza, in quell'afflato di socialismo di cui una terra come la nostra amata e martoriata Calabrese, ha bisogno. Da questo cardine dipende la possibilità di ogni Paese di definirsi libero ed autenticamente democratico.

Il Circolo è nato il 9 Maggio per la nostra volontà di ricordare questa data importante per l'Italia, perché il 9 Maggio, combinazione dello stesso anno, 1978, furono assassinati due grandi Italiani: Peppino Impastato e Aldo Moro.

Peppino Impastato lottava da cittadino contro la Mafia; Aldo Moro lottava da politico contro poteri che stanno sopra alla Mafia e che si servono di essa.

In particolare, Aldo Moro è stato ucciso per aver attaccato il potere delle oligarchie finanziarie criminali che si servono delle banche centrali, opponendosi ad esso e facendo stampare allo Stato cartamoneta da 500 Lire, a corso legale, in modo sovrano e non a debito.

Faremo di tutto, in ogni nostra azione, per onorare il valore immenso delle loro vite preziose" afferma il coordinatore Tony Vivacqua.