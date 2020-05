Caos rifiuti, Democratici e Riformisti: "Santelli non scarichi sue responsabilità"

"Quando la politica è incapace ed ha i carboni bagnati si rifugia nelle Procure e chiama i Generali ad Amministrare.

Questo è il significato della richiesta di informazioni inviata dalla Presidente Santelli per conoscenza oltre che al dirigente dell'Ufficio regionale preposto alle Procure e relativa alla possibilità di allargare ancora la discarica della Sovreco a Crotone.

E' evidente che proprio la Santelli non può ignorare, come ex Vicesindaco della città Capoluogo della provincia di Cosenza, che con i propri atteggiamenti ha impedito il completamento del sistema di smaltimento dei rifiuti, quali sono i motivi che ci stanno portando ad una nuova emergenza.

Se infatti, nei prossimi giorni, vi sarà la spazzatura di nuovo per strada e non si saprà come eliminarla, sarà merito di quella classe politica che temendo di perdere qualche manciata di voti, ha impedito la realizzazione di un sistema in grado di smaltire in discarica una percentuale minima di rifiuti inertizzati, quindi, con un basso impatto e rischio per l'ambiente.

Deprime la scelta di inviare la richiesta di chiarimenti al dirigente, e per conoscenza alle Procure,se la Santelli ritiene ci siano dei reati avanzi una denuncia non stravolga le procedure amministrative introducendo un nuovo organo di controllo interno che si chiama Procuratore, offendendo la struttura amministrativa della Regione ed il buon senso.

Dubitiamo che sarà possibile non utilizzare ancora la discarica di Crotone, se insieme ai problemi per il Covid 19 non vogliamo aggiungere quelli da infezioni conseguenti ai rifiuti per strada, infliggendo il colpo finale al già colpito Turismo calabrese . Si attende che la Santelli assuma concretamente la guida della direzione del Governo regionale con una proposta operativa e realizzabile, non scaricando,dunque, responsabilità su altri uffici che poco hanno a che fare con i compiti che riguardano la politica e la sua classe dirigente. Provi a completare, se ne è capace, il sistema di smaltimento affinchè si chiuda definitivamente un ciclo inoperoso che già tanti danni ha causato ai cittadini e alle attività economiche e turistiche calabresi". Lo afferma una nota dei Democratici e Riformisti.