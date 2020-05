Emergenza rifiuti, a Cosenza scatta la protesta

Prime proteste, in Calabria, in seguito all'emergenza rifiuti che, in alcune citta', sta causando l'accumulo di spazzatura. La notte scorsa, a Cosenza, ignoti hanno spostato i sacchetti e la spazzatura, che e' ormai da giorni accumulata ai bordi delle strade a causa della mancata raccolta, al centro della carreggiata. La protesta e' avvenuta nel popoloso quartiere di San Vito. La spazzatura ha a lungo impedito il passaggio delle auto, fino all'arrivo sul posto dei vigili urbani. (AGI)

