Cosenza, Apicella incontra Confesercenti, Confartigianato e Confagricoltori

La Presidente della Commissione Consiliare Attività Economiche e Produttive e Crescita Urbana si è resa promotrice stamattina di un incontro con Confesercenti, rappresentata dal vice Presidente, Dino De Santo; Confartigianato, rappresentata dal responsabile delle politiche di marketing, d.ssa Loredana Ambrosio e dalla Confagricoltori rappresentata dalla presidente, Maria Granato.

La Presidente Apicella ha sottolineato nella sua introduzione la necessità che la riapertura delle attività economiche avvenga in totale sicurezza per i lavoratori, i clienti e gli imprenditori tenendo in considerazione che la riapertura di uno o più settori aumenterà le occasioni di aggregazione sociale e quindi i rischi di diffusione del contagio che andranno preventivamente valutati. Da qui la necessità, dopo l'intervento normativo della Regione, di adottare protocolli per il contenimento del contagio. La Presidente, ha sottolineato ancora una volta il ruolo che la Commissione attività sta svolgendo di ascolto di tutte le istanze del territorio. L'obiettivo è quello di fare sintesi con i diversi attori per evitare fughe in avanti da parte di chiunque. Durante i lavori è intervenuto Dino De Santo che ha sottolineato l'importanza di questa modalità di ascolto dei soggetti interessati al settore del terziario facendo tuttavia presente come sarà necessario procedere ad aperture graduali perché si davanti ad un nemico ancora in parte sconosciuto cui bisogna approcciare con attenzione e responsabilità.

La d.ssa Loredana Ambrosio ha esplicitato la presenza di Confartigianato in tutti i protocolli nazionali e la partecipazione di recente al tavolo anti-COVID voluto dal Prefetto Guercio affinchè tutte le associazioni sensibilizzino gli iscritti al rispetto delle regole stabilite.

La Confesercenti ha chiesto al Comune di farsi promotore di una sorta di centro di raccolta degli approvvigionamenti di dispositivi di sicurezza, ormai introvabili, da poter smistare ai clienti. Infine un allargamento delle fasce orarie di parrucchieri ed estetisti.

La Presidente Granata di Confagricoltura ha segnalato l'importanza di mettere al centro del dibattito la produzione agricola locale che tra le tante cose potrebbe essere stata artefice di una così bassa diffusione dell'epidemia. La Granata ha insistito sulla necessità di fare campagne pubblicitarie e di marketing a sostegno dei prodotti calabresi e, soprattutto, delle identità territoriali come il vino di Donnici ormai conosciuto come un luogo a caratterizzazione specifica.

Durante i lavori della Commissione sono intervenuti i consiglieri D'Ippolito, Falbo, Granata e Battaglia. Il consigliere Massimiliano Battaglia ha chiesto la chiusura domenicale dei grandi supermercati, consentendo l'apertura dei negozi di vicinato o di quartiere. Anche il consigliere Falbo si è espresso a favore della proposta. La Presidente ed i consiglieri D'Ippolito e Falbo hanno poi giudicato interessante la proposta di Confartigianato che la fascia oraria di apertura di estetisti e parrucchieri sia ampliata con aperture sin dalle 6 di mattina e fino alle 21 di sera per consentire il distanziamento sociale nelle strutture (i clienti potranno essere ricevuti solo su appuntamento e secondo le dimensioni el locale, idem per i dipendenti) e la tutela della salute di clienti e lavoratori.

La Presidente Apicella proporrà all'amministrazione l'apertura volontaria e non obbligatoria di queste attività, come avviene durante il periodo natalizio, anche di domenica e lunedì, con fasce orarie più lunghe in modo da consentire, soprattutto a chi ha locali di dimensioni contenute ed è costretto a ridurre la presenza del personale, la salvaguardia dei posti di lavoro oltrechè un miglior servizio alla clientela che sarà costretta ad aspettare molto tempo per avere un appuntamento.

In attesa comunque di conoscere le linee guida regionali, la Presidente si è riservata di invitare CGIL, CISL e UIL per la settimana prossima.