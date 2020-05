Castrovillari: pista ciclabile chiusa 15 e 16 maggio sul tratto di competenza del capoluogo del Pollino per manutenzione

Il tratto della pista ciclabile che ricade nel territorio di competenza del Comune di Castrovillari e lo lega a quello di Morano Calabro, sull'ex percorso ferrato delle Ferrovie Calabro-Lucane, sarà chiuso al pubblico il 15 e 16 maggio per interventi di manutenzione predisposti dal Comune in collaborazione con la Pollino Gestione Impianti.

L'opera, oltre a migliorare il tracciato, è per renderlo continuamente fruibile e godibile.

"Scelto da tantissimi per le loro passeggiate e valorizzato da quanti sposano la bicicletta per le attività di moto, il percorso- ribadisce il Sindaco, Domenico Lo Polito, nel dare l'informativa- è uno dei luoghi più frequentato per pedalate su una balconata mozzafiato tra la natura e paesaggi, al cospetto della Catena montuosa del Pollino.