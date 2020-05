Corigliano Rossano: operai ancora sulle ciminiere dell'ex centrale Enel

Operai ancora sulle ciminiere dell'ex centrale Enel di Rossano, in provincia di Cosenza. Il Comune di Corigliano Rossano ha diramato una nota in cui illustra l'esito del confronto odierno tra le parti coinvolte nella vicenda. ''Anche a nome del Sindaco Flavio Stasi, l'assessore al Lavoro del Comune di Corigliano Rossano Tatiano Novello - si legge nel comunicato - ringrazia l'Enel per la disponibilità e la volontà di dialogo preservata in questa complicata trattativa, augurandosi che si possa arrivare presto ad una soluzione non provvisoria''. ''Con i responsabili Enel (Evangelisti, Vinci, Sirianni, Cascella, Ballerini, quest'ultimo responsabile cantiere), il responsabile Sait Spa Mauro ed una rappresentanza sindacale dei lavoratori (Guido per la Cgil), si è condivisa come priorità - spiega Tatiana Novello - la necessità di evitare problemi di sicurezza alla centrale, garantire il diritto al lavoro e l'incolumità dei lavoratori, considerando anche l'impiego di forze di polizia, vigili del fuoco e di un'ambulanza in un periodo di estrema necessità per l'emergenza Covid''.

''Si è concordato di rafforzare la partnership tra l'Azienda, le rappresentanze sindacali ed il territorio attraverso la sottoscrizione di un protocollo con il Comune e le rappresentanze sindacali tutte per mettere a punto strumenti a garanzia del lavoratori. L'obiettivo - chiarisce Novello - è quello di analizzare piani di committenza ed individuare e monitorare azioni di impiego di maestranze locali con particolare attenzione ai lavoratori storicizzati, la verifica di applicazione del piano energia e clima, oltre che l'organizzazione di corsi di formazione per adeguare le maestranze a nuove esigenze''.