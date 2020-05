Amantea (Cs): lettera di Di Natale (IRIC) ai Commissari del Comune su trasferimento uffici comunali al campus Temesa di via Vulcano

"L'emergenza sanitaria in atto sul territorio sta arrecando non pochi disagi alla macchina burocratica dei vari enti locali. Faccio riferimento, nel caso specifico, a quanto sta accadendo nel Comune di Amantea in merito alla questione del trasferimento degli uffici comunali al campus Temesa di via Vulcano". Esprime così, Graziano Di Natale, consigliere regionale (IRIC), Segretario-Questore dell'Assemblea regionale, la sua attenzione per quanto sta accadendo nella città di Amantea. "In seguito ad una serie di sollecitazioni, da parte del comitato centro storico, nonché di una petizione popolare – afferma – è mio dovere tutelare il diritto di questi cittadini. Gli stessi mi hanno riferito di non avuto alcun riscontro circa la loro preoccupazione che tale trasferimento possa compromettere anche la presenza dell'ufficio postale del centro storico, vedendosi così venir meno un servizio necessario per la comunità. Nell'evitare tale conclusione si era fatta richiesta, ai Commissari, di provvedere ad eseguire i lavori di consolidamento in due fasi separate lasciando così gli uffici nella loro sede".

"Credo - aggiunge il Segretario-Questore nella sua nota - sia opportuno e di notevole importanza valutare e mettere in atto tale richiesta, evitando di arrecare ulteriori disagi ad una comunità che, come altre, sta affrontando già di per sè questo periodo alquanto triste".