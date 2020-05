Corigliano Rossano: Stasi relaziona in consiglio comunale sull'emergenza Coronavirus

Progetto di potenziamento dell'impianto di depurazione di località Cantinella, relazione del dirigente; istituzione della Commissione straordinaria per la formazione dello Statuto comunale e del Regolamento sul funzionamento del consiglio Comunale e nomina dei componenti; relazione del Sindaco sulle varie fasi gestite nel corso dell'emergenza epidemiologica da Covid e discussione sulle ricadute socio-economiche a Corigliano Rossano.

Sono, questi, alcuni dei 10 punti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale convocato dalla Presidente del Consiglio Marinella Grillo in sessione straordinaria ed in prima convocazione per le ore 16 di venerdì 15 maggio.

I lavori consiliari si svolgeranno in modalità telematica con la possibilità dei capigruppo consiliari o dei consiglieri da questi delegati, previamente autorizzati dalla presidenza, a partecipare fisicamente nella sala delle adunanze consiliari di piazza Santi Anargiri. Sarà possibile seguire la diretta streaming audio-video dei lavori consiliari al link http://consigli.cloid/coriglianorossano.

Dall'approvazione del verbale dell'ultima seduta del 10 gennaio alla comunicazione del prelievo dal Fondo di Riserva; dalla ratifica di variazione di bilancio adottata in via d'urgenza con apposita deliberazione; passando dalla presa d'atto alla rinuncia degli studi planovolumetrici di località Zolfara, fino alla mozione sulle agevolazione TARI per l'emergenza COVID – 19 alle attività commerciali proposta dai gruppi consiliari d'opposizione. Sono, questi, gli altri punti all'ordine del giorno del Consiglio che, in caso di seduta deserta si riunirà il giorno successivo, sabato 16, alle ore 17.