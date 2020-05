Cosenza: fumata nera sui lavori delle commissioni consiliari Ambiente e Bilancio

Riunione congiunta questa mattina delle Commissioni Consiliari Ambiente e Bilancio, presiedute dai Consiglieri Vincenzo Granata e Giuseppe D'Ippolito.

All'ordine del giorno figuravano lo stato dell'arte relativo all'impegno in bilancio delle risorse annuali per la depurazione 2020 e l'audizione del dirigente del settore Ambiente, Ing. Giovanni Ramundo e del Dirigente del Settore Bilancio, Avv. Francesco Giovinazzo. Entrambe le Commissioni, dopo aver audito i due dirigenti comunali Ramundo e Giovinazzo, hanno rinviato ad altra data i lavori dei due organismi consiliari per l'integrazione della fase conoscitiva, per la completezza degli atti e le relative determinazioni, riferiti al servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Impianto di depurazione sito in Contrada Coda di Volpe, nel territorio del Comune di Rende, nonché della rete di collettamento consortile ed opere connesse.