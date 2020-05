Frontale sulla SS18 a Diamante: due vittime

La strada statale 18 "Tirrena Inferiore" è temporaneamente chiusa al traffico a causa di un incidente avvenuto al km 272,400, nel comune di Diamante, in provincia di Cosenza.

Nel sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, sono rimaste coinvolte due autovetture che si sono scontrate frontalmente e nell'impatto due persone hanno perso la vita. La circolazione tra località Cirella e Diamante è stata provvisoriamente deviata sulla viabilità limitrofa (ex SS 18) con indicazioni in loco.

Poi la viabilità è ritornata normale.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.