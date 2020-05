Tar stronca ordinanza Santelli, Severino: "Smascherata anche approssimazione Amministrazione Comunale di Morano Calabro"

Dopo l'accoglimento da parte del TAR Calabria dell ricorso del Governo avverso l'ultima ordinanza della Santelli, il consigliere Comunale di Morano Calabro Biagio Angelo Severino nonché capogruppo del gruppo consiliare Morano Democratica, afferma che ancora una volta è stata smascherata l'improvvisazione politica dell'amministrazione comunale, che continua a prendere decisioni avventate, dettate dalla foga del momento di fare bella figura con i vertici dei propri partiti politici, noncurante che in politica la parola d'ordine è "riflessione ed ascolto". Amministrare una piccola comunità come Morano, necessita, innanzitutto, avere consapevolezza e giusta conoscenza dei propri cittadini, i quali, senza aspettare la decisione del TAR Calabria e vivendo in uno stato di abbandono totale, hanno deciso di tenere abbassate le saracinesche delle proprie attività commerciali.

Ebbene, ancora una volta esorto il gruppo di maggioranza ad impegnare le proprie energie nel cercare soluzioni per un'effettiva ripartenza, come ad esempio mettere in atto le proposte della minoranza atte a risollevare le sorti economiche della nostra comunità. Invito il sindaco a spiegare le motivazioni ostative alla realizzazione delle suindicate proposte, anche perché i cittadini devono capire il perché si possono acquistare ventilatori polmonari e mascherine (ultime delle quali distribuite gratis dalla protezione civile) con risorse di bilancio che non sono libere ed effettivamente disponibili ed invece le proposte dell'opposizione consiliare non sarebbero attuabili. Forse perché lo scopo è solo quello di ottenere visibilità e non il bene della propria comunità? Il Capogruppo di Morano Democratica Biagio Angelo Severino chiede alla maggioranza di governare per il bene dei Moranesi.