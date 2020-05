Mongrassano (Cs): i residenti accusano disturbi psico-fisici a causa del rumore delle pale eoliche

"Il piccolo centro di Mongrassano, in provincia di Cosenza, ha subito negli ultimi anni la distruzione del territorio a causa della realizzazione di un inutile e devastante parco eolico. Oggi, le grandi pale sono in funzione e stanno distruggendo la nostra salute psico-fisica: non si può, infatti, descrivere il rumore generato dall'impianto eolico, avvertito nel centro abitato al punto da creare problemi ai residenti. Non solo abbiamo perso la pace, ma l'inquinamento acustico sta provocando tutti i disturbi che scaturiscono dall'esposizione al rumore per ore e ore della giornata. Molti di noi si sono dovuti rivolgere al proprio medico curante, altri sopportano, ma fino a quando? Vertigini, tachicardia, ansia, ipertensione, disturbi del sonno sono all'ordine del giorno e si sommano alla pace perduta che il nostro borgo vantava. Da quando è stato imposto a Mongrassano la costruzione del parco eolico in località Aria dei Venti, abbiamo dovuto assistere, nostro malgrado, alla devastazione delle colline intorno al paesino, all'abbattimento di moltissimi alberi, alla distruzione del sentiero religioso-turistico San Francesco di Paola, tutto per consentire a una multinazionale, in combutta con la Regione, di appropriarsi del nostro territorio e distruggerlo per i loro interessi economici milionari. Il tutto è avvenuto nel silenzioso delle istituzioni che hanno favorito la costruzione del parco eolico con autorizzazioni scadute. Siamo di fronte a una costruzione abusiva, più volte denunciata, tanto che è stata fatta anche una interrogazione parlamentare perché i lavori per l'impianto eolico sono proseguiti con ogni probabilità in violazione della normativa di settore e con l'autorizzazione unica ormai priva di efficacia giuridica. Mai siamo stati ascoltati e oggi, che le pale sono in funzione, a nessuno interessa la nostra sofferenza e l'attentato alla nostra salute che si sta compiendo in queste settimane. Ricordiamo che il Sindaco è il responsabile della condizione di salute della popolazione del suo territorio e il consiglio comunale condivide questa responsabilità, sulla salute non si scherza e non ci sono interessi e intrighi che tengano. Abbiamo accolto con piacere l'iniziativa di alcuni nostri concittadini che hanno lanciato una petizione on line per denunciare il rumore delle pale e chiedere che si prendano dei provvedimenti, ora ci rivolgiamo ai media affinché ci aiutino a salvaguardare il nostro benessere, intanto aspettiamo con fiducia l'intervento dell'Arpacal che dovrà stabilire se la soglia del rumore è sopportabile"

E' quanto scrivono i residenti di Mongrassano.