Altomonte (Cs): piano di creatività per affacciarsi alla Fase 2

Fase 2/stimolare la creatività dei più piccoli anche e soprattutto in questo delicato passaggio dalla condizione di restrizione più severa, è il percorso da preferire per facilitare il ritorno graduale alla normalità.

È quanto dichiara il Sindaco Giampietro Coppola esprimendo soddisfazione per il successo di partecipazione che il contest creativo promosso dal consigliere delegato al circuito contrade Maria Praino sta continuando a riscuotere edizione dopo edizione.

Il Primo Cittadino coglie l'occasione per ringraziare gli esercizi commerciali per la sensibilità dimostrata nell'offrire il riconoscimento simbolico assegnato di settimana in settimana ai piccoli artisti in erba.

#dallamiafinestra. È, questo, il tema dell'ottavo concorso. È stato suggerito dalla studentessa universitaria Mariangela Capparelli e vuole essere per i piccoli partecipanti un'occasione di riflessione su quello che vorranno fare o vedere una volta superata questa fase.

#andratuttobenealtomonte è l'hashtag da utilizzare postando la propria proposta. Il vincitore sarà sorteggiato lunedì 11 maggio alle ore 15. Il vincitore si aggiudica un premio per la cameretta; il secondo sorteggiato un premio fantasia.