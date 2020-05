Uomo trovato cadavere a Corigliano, ipotesi morte naturale

Un uomo, dall'apparente eta' di 40 anni, presumibilmente cittadino polacco, e' stato trovato privo di vita ai bordi della strada in contrada Caccia di Placido a Corigliano Rossano, area urbana di Corigliano. Ad accorgersi del corpo senza vita, alcuni ragazzi che nella zona stavano praticando attivita' motoria nella zona a seguito dell'allentamento delle restrizioni per il contenimento del Covid 19. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Corigliano e il medico legale per l'ispezione cadaverica. Da un primo esame esterno non risultano segni di violenza. L'ipotesi piu' probabile e' che l'uomo sia morto per cause naturali. E' stata comunque disposta l'autopsia. (ANSA)

Dettagli Creato Venerdì, 08 Maggio 2020 20:36