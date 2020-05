Cassano All'Ionio (Cs): convocato consiglio comunale per lunedì 11 maggio

Il presidente Lino Notaristefano, ai sensi dell'art. 12 del vigente Regolamento, in seduta d'urgenza, ha proceduto alla convocazione dell'assemblea civica, per lunedì prossimo, 11 Maggio, alle 19:00 in prima convocazione e in seconda convocazione per il giorno successivo alla stessa ora.

A causa dell'emergenza COVID-19, la seduta si terrà senza la presenza del pubblico, ma sarà garantita la diffusione televisiva.

Nel corso della riunione, che sarà introdotta dalla consueta fase delle comunicazioni, oltre all'approvazione dei verbali delle precedenti sedute, si discuterà di : Emergenza COVID-19, con particolare riferimento alla deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 6/4/2020 avente ad oggetto: "Emergenza Coronavirus. Variazione, in via d'urgenza, al bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021, annualità in esercizio provvisorio 2020 – art. 175, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 – Informativa. Seguirà la richiesta di convocazione del consiglio comunale da parte del Consigliere di minoranza Francesco Lombardi, del 4/5/2020.