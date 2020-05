Cosenza, i consiglieri comunali: "Preoccupazione per raccolta dei rifiuti solidi urbani"

"Fra le tante emergenze che affliggono la città di Cosenza e che vengono oggi amplificate e aggravate dalla pandemia, desta sicuramente molta preoccupazione, quella relativa alla raccolta dei rifiuti solidi urbani". Lo affermano in una nota i consiglieri comunali di Cosenza, Bianca Rende, Francesca Cassano, Enrico Morcavallo

Già altre volte abbiamo avuto stop e ritardi nella raccolta dei rifiuti urbani, che generano, oltre al disgusto visivo, un vero problema per la salute, già precaria, dei cittadini.

Oggi però l'emergenza rifiuti assume i toni ben più drammatici, perché, mai come in questo momento storico, la permanenza di cumuli di rifiuti ai lati delle strade e ai piedi dei portoni, comporta un concreto rischio anche, epidemiologico per i cittadini, dal momento che tra i rifiuti potrebbero esservi anche quelli contaminati e provenienti da nuclei familiari in cui vi sono contagiati asintomatici.

L'annoso problema della raccolta dei rifiuti, oggi non può più essere oggetto di rinvio da parte dell'Amministrazione comunale, la quale deve essere consapevole di dover rispondere alla collettività delle conseguenze delle proprie azioni e/o omissioni.

Chi ne ha la responsabilità riferisca immediatamente in merito alle misure che si intendono adottare per porre fine una volta per tutte al problema.

La città dei Brutii deve aspirare al conseguimento del prestigioso titolo di capitale della cultura, ma se il modus operandi di questa amministrazione continuerà in questa direzione, sicuramente conquisteremo il titolo di capitale della spazzatura".