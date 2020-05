Cariati (Cs), Arcuri: “Enogastronomia e ospitalità, puntare su formazione”

"La formazione di figure professionali e di operatori dell'enogastronomia e dell'ospitalità possono contribuire a portare avanti strategie di crescita e sviluppo per il territorio. Garantire sbocchi occupazionali in settori che a queste latitudini trovano terreno fertile rappresenta un'ulteriore strada da percorrere per la ripresa economica di quest'area anch'essa penalizzata dall'emergenza Covid".

È quanto dichiara l'assessore ai rapporti con le istituzioni scolastiche di Cariati, Antonio Arcuri, sostenendo e rilanciando a nome dell'Amministrazione Comunale l'iniziativa dell'istituto scolastico guidato dalla dirigente scolastica Sara Giulia Aiello che a settembre avvierà il corso serale accelerato nelle specifiche materie.

Le iscrizioni al percorso formativo che sarà ospitato dall'Alberghiero di Cariati e dall'Istituto Tecnico Economico di Crosia sono già partite e si chiuderanno nel breve termine.

Arcuri coglie l'occasione per complimentarsi con tutte le comunità scolastiche cittadine per l'impegno e la professionalità che si continuano a mettere in campo anche nella fase post-lockdown attraverso la didattica a distanza.