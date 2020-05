Novantenne scomparso nel Cosentino: ritrovato e salvato dopo ore ricerche, era caduto in un dirupo

Un uomo di novant'anni, originario di Fiumefreddo Bruzio, e' stato ritrovato nel pomeriggio, dopo lunghe ricerche, in un burrone. L'uomo si era allontanato all'alba da casa per una passeggiata e poi probabilmente ha perso il senso dell'orientamento, finendo in un dirupo. I familiari non vedendolo ritornare a casa hanno allertato immediatamente le forze dell'ordine.

Grazie alle tempestive ricerche avviate dai carabinieri della Compagnia di Paola, con il supporto dei colleghi di Fiumefreddo Bruzio, della stazione carabinieri forestali di Longobardi e da personale dei Vigili del fuoco di Paola, con l'impiego di unita' cinofile di Vibo Valentia e Reggio Calabria, l'uomo e' stato ritrovato vivo e in discrete condizioni di salute. In ogni caso il novantenne e' stato portato nell'ospedale di Paola per accertamenti.