San Giovanni in Fiore: il PSI plaude all'ordinanza del sindaco che vieta il transito degli autotreni sulla strada comunale che conduce alla discarica del Vetrano

Il Partito Socialista di San Giovanni in Fiore, - si legge in una nota del Capogruppo consiliare del PSI Luigi Foglia - plaude alla decisione del Sindaco di San Giovanni in Fiore, Giuseppe Belcastro, per aver firmato, in data odierna, l'Ordinanza sindacale che vieta il transito degli autotreni sulla strada comunale che conduce alla discarica del Vetrano.Il PSI, da sempre, si è opposto alla più volte riapertura della discarica del Vetrano e con vari documenti politici aveva chiesto: ORA BASTA!!!!.Ringrazia il Sindaco per aver accolto l'appello.

Dettagli Creato Martedì, 05 Maggio 2020 16:53