Cosenza: parrucchiere 24enne fermato con droga, stava andando da un cliente

Un parrucchiere 24enne incensurato è stato perquisito e denunciato per il reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Il giovane si trovava su corso Telesio, nel centro storico di Cosenza, quando al passaggio di una pattuglia dei carabinieri ha tentato di nascondere lo zaino che portava a tracolla. I militari insospettiti dall'insolita reazione lo hanno fermato ed identificato. Dopo una prima ispezione dello zaino, in cui erano presenti strumenti vari per il taglio capelli (forbici, rasoio, phon, pettini, ecc.), il 24enne ha affermato di essere un parrucchiere che lavora a domicilio. Dalla perquisizione personale i carabinieri hanno poi rinvenuto un involucro con 12 grammi di cocaina e 20 grammi di marjuana. L'arrestato, su disposizione del magistrato di turno presso la Procura di Cosenza, è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari. Il giorno seguente, data l'assenza di precedenti penali, il Giudice presso il Tribunale di Cosenza, nel convalidare gli atti compiuti, non disponeva ulteriori misure cautelari, rimettendo il giovane in libertà.

Dettagli Creato Martedì, 05 Maggio 2020 16:27