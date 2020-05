Emergenza Coronavirus, donazione economica dell’Aitf Calabria all'ospedale ‘Annunziata’ di Cosenza

L'Aitf Calabria ha deciso di donare un contributo per fronteggiare l'emergenza e dare un sostegno all' Annunziata di Cosenza, ospedale in prima linea contro il coronavirus. L'iniziativa arriva dal presidente Giuseppe De Munno, insieme a tutto il consiglio, che ha voluto donare 500 euro all'Annunziata per contribuire alle ingenti spese necessarie per fronteggiare il problema del Sars Cov-2.

«Non possiamo stare fermi a guardare la difficoltà e preoccupazione generale – spiega De Munno - causata dalla diffusione del Covid-19. Ognuno deve fare la sua parte. L'Aitf Calabria, che ha sempre cercato di essere vicina ai territori in cui è presente, vuole confermare concretamente il proprio impegno. Vogliamo ringraziare medici, personale sanitario e ricercatori impegnati nel servizio alla comunità. Un contributo che "non rappresenta solo un modo per ringraziare e per donare il nostro sostegno, ma è la dimostrazione tangibile – conclude De Munno - che ci sentiamo parte integrante di questo Paese".