Guarito risulta ancora positivo: resta in ospedale paziente di San Lucido

Attese nuove comunicazioni in merito allo stato di salute del paziente di San Lucido guarito dal Covid-19 e risultato nuovamente positivo. È asintomatico, sta bene e si trova nel reparto di Malattie Infettive dell'Ospedale di Cosenza per accertamenti. Dimesso dopo un ricovero durato 37 giorni, prima di rientrare a casa era stato sottoposto a due tamponi che hanno fornito entrambi esito negativo. A distanza di circa 10 giorni dalla guarigione l'Asp di Cosenza ha rilevato come l'uomo risultasse ancora positivo al coronavirus. Il Bal, lavaggio boncoalveolare, esame diagnostico approfondito non è mai stato eseguito sul paziente di San Lucido in quanto non necessario a determinare le dimissioni. In merito, il presidente dell'Ordine dei Medici di Cosenza Eugenio Corcioni afferma in un'intervista all'Adnkronos che ''forse con il Bal (non previsto dalle linee guida), analizzando il polmone in profondità, si poteva capire se era ancora infetto''. ''Questa - precisa Corcioni - è però solo un'ipotesi, il virus va studiato per capire come funziona l'immunizzazione. L'episodio lascia riflettere sulla opportunità di imporre una quarantena nel guarito da fare in ambienti tersi, in modo che non entri in contatto con potenziali contagiati''.

Dettagli Creato Lunedì, 04 Maggio 2020 19:34