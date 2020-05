Cosenza, D'Ippolito propone uno strumento di supporto all'economia locale: “Un centro commerciale virtuale”

Il consigliere comunale Giuseppe D'Ippolito, capogruppo di "Fratelli d'Italia" in Consiglio comunale, a Cosenza, ha formulato una proposta all'Assessore alle attività economiche e produttive, Loredana Pastore, e agli uffici competenti, affinché utilizzino, per dare un supporto all'economia locale, uno strumento innovativo elaborato da un gruppo di professionisti dell'Università della Calabria.

Lo strumento ha per nome 'Negozioadomicilio.it' ed "è - spiega Giuseppe D'Ippolito – un vero e proprio centro commerciale virtuale, all'interno del quale, chiunque, provvisto di determinati requisiti, può aprire un suo store senza costi di iscrizione, nè spese di commissione sulle vendite".

Per il capogruppo di Fratelli d'Italia "il programma elaborato dai professionisti dell'Università rappresenta una buona opportunità per sostenere l'economia locale. La situazione di emergenza straordinaria determinata dalla pandemia da Coronavirus si riflette, infatti, in modo inesorabile anche sulla situazione economica della nostra città. 'Negozioadomicilio.it' è – sottolinea ancora D'Ippolito - la prima proposta fattiva alla crisi economica e sociale che stiamo vivendo in questo momento storico in cui la solidarietà è il vero strumento per combattere il Covid-19. La necessità di ripartire del tessuto economico locale impone ai piccoli esercenti e a tutti i piccoli imprenditori un cambio pressoché radicale delle loro abitudini nella promozione e nella commercializzazione dei propri prodotti e servizi, al fine di far ripartire l'economia di quanti sono stati costretti a chiudere, stando così accanto al tessuto economico locale di micro imprese per affrontare la ripresa.

"Negozioadomicilio.it – spiega, inoltre, il consigliere Giuseppe D'Ippolito - è semplice, intuitivo, personalizzabile, capace di accogliere l'intero ecosistema economico ed è a disposizione dei piccoli negozi di prossimità per continuare a rimanere accanto ai propri clienti senza alcun investimento. Nella congiuntura storica che stiamo attraversando, il piccolo contributo di tutti è la più grande forza che possiamo mettere in campo. Si potrà così preferire l'economia locale di scala a quella delle grandi aziende. E' auspicabile – conclude il capogruppo di "Fratelli d'Italia" a Palazzo dei Bruzi – che il Comune di Cosenza, attraverso l'Assessore Pastore e i suoi uffici, possa dare un supporto concreto alla diffusione di questa opportunità per le attività commerciali locali, dando seguito alle enunciazioni che stanno caratterizzando questi primi giorni della Fase 2 dell'emergenza".