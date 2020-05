Fase 2, ripartire con la forza delle mamme: il contest fotografico

Per ogni bambino che cadendo si è sbucciato un ginocchio; per ogni invito a riprovarci dopo un piccolo fallimento; per ogni amorevole insegnamento ricevuto anche dalle cose più banali come imparare ad allacciarsi le scarpe e rendersi autonomi; come un germoglio che rinasce dopo la siccità. La spinta a rialzarsi, da ché ne abbiamo memoria, è donna e si chiama madre. L'esempio di come coltivare atteggiamenti positivi, felici ed ottimisti, da applicare in tutti gli ambiti, in questa delicata fase della nostra vita, lo abbiamo a portata di mano, in casa, nella natura. È la mamma, colei che per definizione si occupa dei beni di famiglia e dell'economia domestica.

Trae ispirazione da questa istantanea che ereditiamo da millenni, valida ancor di più in questo momento di necessario ripensamento di abitudini ed approcci sociali, culturali, relazionali ed economici, il contest fotografico, battezzato non a caso Oikos (dal greco casa e da cui deriva anche la parola economia), promosso dal gruppo Facebook Il Senso della Calabria insieme a iGreco Ospedali Riuniti di Cosenza in programma da oggi, sabato 2 e fino a domenica 10 maggio, Festa della Mamma.

L'obiettivo è quello di raccogliere, condividere e rilanciare messaggi per stimolare a ripartire con la forza delle mamme. Per ripensare la sfera della stessa quotidianità, il rispetto per l'ambiente, la forza dell'identità; per riportare al centro la persona ed il valore dell'umanità e dei sentimenti; per ripartire, superando progressivamente l'emergenza Covid-19, cambiando abitudini e concezioni e iniziando a misurare diversamente da come abbiamo fatto fino ad oggi tutto ciò che il Pil non misura.

Una foto che vi ritrae con vostra madre o, viceversa, con vostro/a figlio/a, ma anche, nell'accezione più ampia del concetto, che parli della forza di madre natura, della terra e dei nostri territori che con noi devono ripartire. La foto postata sul Gruppo Il Senso della Calabria che riceverà più like sarà premiato con un cadeau speciale de iGreco Ospedali Riuniti, recapitato direttamente a casa.