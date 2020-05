Altomonte (Cs): negativi i genitori della ragazza risultata positiva al Coronavirus

I tamponi effettuati ieri mattina ai genitori della ragazza di Altomonte risultata positiva al Covid 19 hanno dato esito negativo. La notizia e' stata ufficializzata dal sindaco di Altomonte, Giampiero Coppola. "Amiche e amici - fa sapere Coppola in un post pubblicato sulla sua pagina facebook - e' appena arrivata la notizia che i tamponi effettuati stamattina al papa' ed alla mamma della ragazza risultata positiva sono negativi. Siamo molto contenti di questa notizia ed esprimiamo vicinanza e solidarieta' a tutta la famiglia, con la certezza che tutto si concludera' nel migliore dei modi. Vogliamo anche ringraziare - prosegue il sindaco di Altomonte - l' Ufficio Prevenzione Dipartimento Asp Cosenza per l'impegno e la celerita' profusa per la realizzazione dell'importante accertamento. Altomonte ha evitato un grande problema".

