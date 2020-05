"La nostra proposta di riprogrammazione dell'Agenda Urbana, mira a sostenere il mondo dell'impresa, del lavoro e delle professioni, a creare più occupazione, soprattutto giovanile e a eseguire interventi infrastrutturali più urgenti in quanto finalizzati al rilancio del sistema economico. Quando si registra una fase di rapida e consistente recessione in economia, è del tutto evidente che la politica dei prestiti garantiti dallo stato, peraltro di non rapida messa a disposizione degli operatori richiedenti, può risultare spesso inefficace, anche perché i debiti si devono restituire. Ciò' vale soprattutto per le piccole e medie imprese, che costituiscono la gran parte del tessuto imprenditoriale del nostro territorio. E' evidente, che se si vuole dare una scossa per la ripresa, più rapida possibile, è necessario ricorrere al fondo perduto. Se si ferma il cuore si deve ricorrere al "defibrillatore ".

Questi i motivi che hanno portato la Federazione Riformista a proporre, all'Amministrazione Comunale di Rende, una serie di misure economiche a sostegno delle aziende, dei commercianti e dei liberi professionisti, a rafforzare i servizi sociali della Città e alcune infrastrutture strategiche come il poliambulatorio di Quattromiglia, del Centro Storico e della zona industriale.

Ma vediamo nel dettaglio cosa prevede la proposta della Federazione Riformista:

€ 9.400.000 euro per aziende, con almeno 3 dipendenti del settore industriale, agricolo, dell'artigianato, anche artistico, dei servizi, del commercio, della cultura e delle libere professioni.€ 100.000 a fondo perduto per azienda, € 48.600 per investimenti finalizzati a migliorare il funzionamento aziendale€ 51.400 per l'assunzione per 2 anni di tirocinanti under 40 di € 650 al mese per due anni

€ 2.000.000 per favorire la nascita e sostenere l'impresa sociale€ 154.000 a fondo perduto ad azienda di cui € 54.000 per investimenti, per migliorare la funzionalità dell'azienda e€ 100.000 per voucher 300€ al mese per due anni per gli utenti sociali.

€ 1.000.000 per sostenere disoccupati privi di altre provvidenze e famiglie in notevole difficoltà economica.€ 500 al mese per un anno ai lavoratori senza C.I.G, reddito di cittadinanza o altre provvidenze.€ 250 al mese per buoni spesa, per un anno, alle famiglie in condizioni disagiate.

€ 2.600.000 per potenziamento e ammodernamento infrastrutture centro storico, zona industriale e acquisto attrezzature poliambulatorio di QuattromigliaLavori di manutenzione e per la ripresa del funzionamento delle scale mobili.Lavori di ristrutturazione di palazzo Basile per rilanciare l'idea del Paese AlbergoAcquisto attrezzature per il Poliambulatorio G. De Maio di QuattromigliaLavori di manutenzione straordinaria della rete idrica, fognaria, elettrica, delle strade, dei marciapiedi della zona industriale.