Ordinanza Santelli, il Meetup Cosenza e Oltre: "Armatevi e partite"

La Governatrice Santelli, in uno slancio di ottimismo, senza alcuna base scientifica allarga la Fase 2 della gestione della pandemia con una ordinanza al centro di molte polemiche che tutti noi conosciamo.

Non pensiamo a questo per un attimo e pensiamo cosa ha predisposto, la macchina regionale, per supportare la Fase 2 ovvero la riapertura di alcune attività lavorative/commerciali in modo più estensivo del Governo centrale: allora, cosa ha fatto? NULLA.

Molte regioni d'Italia, si pensi per esempio alle Marche: hanno fatto recapitare a casa le mascherine chirurgiche per la protezione dei cittadini che si autorizzavano a poter circolare con le dovute e opportune restrizioni.

Un'altra regione, la Toscana, oltre alla consegna a domicilio addirittura consentirà, nella Fase 2 ovvero da lunedì, di poter ritirare in farmacia le mascherine con la sola tessera sanitaria e gratuitamente!

La Toscana non ha mai fatto un'ordinanza più mite nelle limitazioni date dal Governo bensì, nel tentativo di abbattere ulteriormente il rischio epidemiologico, ha prescritto l'uso di mascherine per chi usciva all'esterno della propria abitazione, assumendosene i costi.

Invece la nostra governatrice riduce le limitazioni, prescrive l'uso continuo di mascherine e non ci mette neanche un euro!

Insomma, il problema è nostro e ci dobbiamo arrangiare!

Giusto, tutto sommato siamo solo la regione con una tra le economie più fragili dello Stato...

Giustissimo, tutto sommato siamo un popolo che si è sempre dovuto arrangiare nella totale assenza dell'istituzione regionale.

Il meetup Cosenza e Oltre chiede alla Presidente Santelli di stanziare fondi regionali immediatamente per provvedere al bene primario dei cittadini che in questo momento coincide con la salvaguardia della salute degli stessi.

La presidente Santelli vuole anteporre ragioni di partito ad un bene costituzionalmente tutelato, cioè la salute e la vita dei cittadini calabresi?

Ritorni sul pianeta terra e prenda contatto con la realtà delle cose e le esigenze reali delle persone e ritiri l'ordinanza: voleva avere un pò di visibilità ed ha ottenuto solo tanta vergogna per un popolo, quello calabrese, che non merita tutto questo!". Lo afferma in una nota il Meetup Cosenza e Oltre.

Inoltre il meetup Cosenza e Oltre chiede al Governo l'immediata diffida e "annullamento di questa illegittima ordinanza".