Il Gal Sila al fianco delle aziende del territorio

"La mancanza di certezze su come evolverà la pandemia da Covid 19 non consente di intraprendere percorsi certi a tutti i livelli. Su un aspetto non vi sono dubbi: se non si tiene sotto controllo "la bestia" dal punto di vista sanitario, tutto diventa vano. Con il timore che ciò che è stato programmato rischi di doverlo smontare ripiombando nel baratro. L'avanguardia restano quindi scienziati e sanitari. Nel frattempo, ognuno per il proprio ruolo, deve avere la capacità di ripensarsi adeguando il proprio agire con l'occhio rivolto al dramma economico e sociale che sta provocando l'emergenza.

Occorre quindi, rivedere i propri piani e riadattarli per dare ossigeno a chi sta scivolando in una situazione di disagio sociale ed economico. Con il Gal Sila, oltre ad alcune attività di impatto immediato, stiamo partecipando a tavoli di concertazione per mettere in piedi una strategia comune, la più incisiva possibile, per dare sostegno alle imprese del territorio. Ai tavoli a cui abbiamo partecipato abbiamo dato la massima disponibilità a rivedere il nostro PAL per adeguarlo alle nuove esigenze.

Di concerto con gli altri Gal, nei giorni scorsi in video conferenza, abbiamo dato disponibilità all'Assessore all'agricoltura Gallo, di effettuare una ricognizione delle risorse non spese e metterle a disposizione, qualora la Regione lo ritenesse opportuno, per un bando che possa dare una risposta su una misura, che potrebbe essere quella a superficie, e da rivolgere alle imprese agricole. Oggi, sempre con la stessa metodologia, abbiamo incontrato l'Assessore al Turismo Orsomarso, su iniziativa della rete d'impresa Destinazione Sila, al quale, con la stesso spirito, abbiamo dato la disponibilità a concertare un'azione che possa sostenere in questo momento difficile le imprese del settore turistico. Agire in emergenza in questo momento è fondamentale ma non per questo dobbiamo rinunciare alla programmazione.

Riteniamo che non vi sia più la necessità di ritornare sull'importanza che riveste il settore del turismo per l'economia regionale e ancor di più per il nostro territorio. Forti di questo convincimento, abbiamo detto all'Assessore Orsomarso che l'istituzione da parte del Mibact del Distretto turistico dell'Altopiano della Sila, è per noi uno strumento eccezionale di governance territoriale. Il Distretto prevede la partecipazione attiva, di tutti gli attori territoriali, pubblici e privati, all'elaborazione di un progetto di sviluppo che parta dal basso.

Noi riteniamo che la Regione Calabria debba investire molto, in termini di idee e di risorse nel comparto turistico. Riteniamo altresì fondamentale diversificare gli interventi, per aree geografiche, ascoltando la voce dei protagonisti dei diversi territori. Il territorio dell'Altopiano ha la caratteristica di essere ben delineato territorialmente ed ha per natura una forte vocazione turistica impreziosita dalla presenza del Parco Nazionale della Sila. L'adesione di 28 Comuni ci dice che c'è una forte volontà di cooperare, noi spingeremo perché questo avvenga e ringrazio sin da ora Orsomarso per la disponibilità data al tavolo, di proseguire la discussione programmatica appena l'emergenza ce lo consentirà". Lo afferma una nota a firma del presidente del Gal Sila, Tonino Candalise.