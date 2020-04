"Il meetup Cosenza e Oltre apprende con una certa sorpresa che il consigliere di opposizione Marco Ambrogio e il consigliere di maggioranza Vincenzo Granata, chiedono in consiglio comunale l'immediata riapertura e il dissequestro di piazza Fera / Bilotti. Come se non fosse abbastanza, è di ieri la notizia che la Giunta ha incaricato lo studio Carratelli per proporre istanza di dissequestro della Piazza. Altro incarico esterno mentre, nel contempo, saranno i legali del Comune a valutare l'avvio di un'azione di risarcimento del danno di immagine nei confronti di Vittorio Feltri! La Giunta ritiene che "da una prima lettura delle motivazioni addotte a sostegno della misura cautelare il provvedimento in concreto adottato appare non congruo".

Abbiamo avuto tutti modo di leggere alcuni stralci delle intercettazioni, risalenti a dicembre 2016, pubblicate dagli organi di informazione. La piazza, in pratica, non supera il collaudo e viene "declassata" a copertura dell'area museale. Il direttore dei lavori, parlando con il collaudatore, asseriva "sopra il solaio deve essere inibita l'attività di ballo, diciamo", preoccupato, evidentemente, per la possibile presenza di vibrazioni e carichi dinamici.

"Sicuramente commercianti e residenti di piazza Fera e dintorni subiranno altre conseguenze negative da questa chiusura (come se non bastavano i 4 anni di cantiere), ma non si può chiedere l'apertura della Piazza sic et simpliciter senza attendere i dovuti approfondimenti da parte della Dda di Catanzaro, senza che tecnici super partes effettuino i dovuti ed ulteriori controlli. Il meetup Cosenza e Oltre aspetterà che la Magistratura competente dia alla cittadinanza tutta, on prove inoppugnabili, chiarimenti su cosa è accaduto realmente a piazza Fera, quali rischi tutti abbiamo corso e di chi è la responsabilità nel caso non siano stati rispettati i protocolli di sicurezza. Piuttosto visto il ritrovato "idillio" tra consiglieri di maggioranza ed opposizione, essi si adoperassero fattivamente, in cose molto più utili ai cittadini quale il ripristino della viabilità prima degli interventi della Giunta Occhiuto.

E' quanto si legge in una nota del meetup 'Cosenza e Oltre'.