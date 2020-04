Il commissario Pd Cosenza Miccoli: "Santelli, scelta pericolosa fatta solo per propaganda"

"La presidente Santelli si immola come testa di ariete dei presidenti di Regione di centrodestra che, insieme a Salvini, hanno deciso di alzare il livello di scontro contro il Governo, contravvenendo alle disposizioni per la Fase 2 che l'esecutivo aveva varato.

Quella di riaprire bar e ristoranti, è una scelta pericolosa e irresponsabile, peraltro in contraddizione con la linea molto dura espressa sulla chiusura dell'ingresso in Calabria per chiunque voleva farvi ritorno.

Abbiamo visto nella vicenda delle Rsa, quanto sia facile e veloce accendere nuovi focolai, e quanto ancora oggi la diffusione del virus la si può fermare solo con il distanziamento sociale.

Ma la presidente Santelli preferisce correre il rischio di aumentare la diffusione, sacrificando la sicurezza dei Calabresi sull'altare della propaganda e della demagogia, così come Salvini ha dettato in queste ore.

È, la sua, una scelta senza alcuna base scientifica che ne attesti la sicurezza per i calabresi, che invece, per il comportamento tenuto in queste settimane meritavano più rispetto. Così come meritano rispetto gli operatori sanitari, che stanno combattendo una battaglia eroica contro il coronavirus.

Ci opponiamo a questa ordinanza e metteremo in campo ogni iniziativa per tutelare la salute dei cittadini.

Ma la presidente, oggi, si assume una grave responsabilità, di fronte alla regione che governa, perché voti e consenso non valgono il rispetto per la salute e la vita di tutti".

Così in una nota, Marco Miccoli commissario Pd della Federazione di Cosenza.