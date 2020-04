Idm Giovani in piazza contro il Decreto Cura Italia: "Stanchi di un Governo sordo e cieco, scendiamo in piazza a difesa dei diritti dei cittadini"

"Ad oltre due mesi dalla chiusura totale a causa dell'emergenza pandemia, si legge in una nota Idm Giovani - gli interventi da parte del Governo a sostegno di aziende e famiglie lasciano molto perplessi.

Sono tanti gli imprenditori che non hanno percepito il bonus di 600€, tante le famiglie prive dei buoni pasto, per non parlare della cassa integrazione di cui ancora non si sa nulla, nessun intervento di sostegno per i piccoli imprenditori. Canoni di locazione e utenze che continuano ad arrivare, risparmi e conto in banca che si assottigliano e aspettative e sacrifici di una vita che svaniscono. Siamo stanchi e sviliti nel vedere tanti concittadini in lacrime, tra chi ha già gettato la spugna e chi si affanna pur di resistere.

I provvedimenti fin ora presi sono stati totalmente inefficaci a rispondere alla drammatica situazione che siamo vivendo, da nord a sud il Paese è in ginocchio, all'emergenza sanitaria e si è aggiunta quella sociale ed economica. Per questi motivi abbiamo deciso di scendere in piazza e manifestare il dissenso di tutto il Movimento, ci faremo portavoce di quelle urla ancora inascoltate di tanti a cui oggi è chiesto sacrificio e senso civico ma che in cambio hanno ricevuto solo decreti e proclami ma niente di concreto. Manifesteremo a difesa dei diritti delle famiglie, degli artigiani, operai, piccoli imprenditori, protesteremo per pretendere il rispetto dei diritti di tutti e per difendere le nostre vite.

La manifestazione - continua la nota - che si terrà sabato 16 maggio in Piazza XI Settembre a Cosenza, sarà nel pieno rispetto delle normative vigenti. Tutti dovranno essere muniti di guanti, mascherine e rispettare il distanziamento, chi non lo farà, verrà allontanato".