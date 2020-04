L'emergenza da Covid19 ha lasciato tante famiglie senza reddito per quasi due mesi ormai, causando fragilità economiche e sociali, specialmente a queste latitudini. Uno dei temi più sensibili è il Diritto allo Studio Universitario. A tutela di questo sacrosanto diritto interviene Rinnovamento è Futuro, movimento studentesco operante nell'Università della Calabria, in un'istanza rivolta al Presidente della Regione Calabria, On. Avv. Jole Santelli, e all'Assessore ai Trasporti, Ing. Domenica Catalfamo, e a tutta la Giunta Regionale che porta la firma di Mario Russo, Senatore Accademico dell'Università della Calabria e primo firmatario della proposta, Gaetano Calagna, Consigliere d'Amministrazione dell'Università della Calabria, Vincenzo Fallico, Senatore Accademico dell'Università della Calabria, Giuseppe Cuda e Francesco Mazza, Consiglieri del Comitato Universitario per lo Sport dell'Unical.

"Abbiamo chiesto alla Giunta Regionale di interloquire con le ditte concessionarie dei servizi di Trasporto Pubblico Locale della Regione Calabria – si legge nella nota di RèF - affinché le stesse assumano l'impegno di far recuperare gli abbonamenti già pagati dagli Studenti attraverso l'erogazione di voucher o il prolungamento degli stessi per un periodo pari a quello non fruito".

"A sostegno di questa richiesta abbiamo richiamato le iniziative del CODACONS e delle Associazioni dei Consumatori – continuano i rappresentanti Unical - che annunciano class Action contro le aziende che non intendano rimborsare". Tra le altre iniziative, viene fatto riferimento al braccio di ferro con il Sindaco di Roma, Virginia Raggi, e l'ATAC. Di contro, altre aziende hanno già inteso indennizzare gli utenti, nel rispetto della Carta dei Servizi, come nel caso dell'Agenzia del Trasporto pubblico legale di Brescia o di Trenitalia.

"L'auspicio degli Studenti calabresi è quello di ricevere ascolto dalla Regione Calabria su questa proposta – è l'appello dei rappresentanti RèF alla Regione - per tutelare gli Studenti pendolari già vessati da condizioni del servizio spesso fatiscenti, a cui adesso spetta anche la beffa di pagare senza fruire del servizio. Lo stanziamento servirebbe a non far gravare il rimborso del Trasporto Pubblico sui fondi già stanziati – concludono gli esponenti di Rinnovamento è Futuro – riuscendo ad alleggerire la platea dei beneficiari delle altre misure di sostegno e distribuendo in maniera più efficace ed efficiente le risorse".