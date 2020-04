Coronavirus, Corbelli (Diritti Civili): “Santelli revochi ordinanza di chiusura di Torano Castello”

"Per Villa Torano da quattro giorni non si registra nessun altro contagio, nel comune di Torano Castello e, negli ultimi giorni, anche negli altri 14 comuni interessati. Il focolaio, come è stato definito, sembra spento. La Presidente Santelli perciò liberi e riapra subito il comune di Torano Castello, l'unico dei 14 comuni interessati alla vicenda della Rsa ad essere stato, circa due settimane fa, ingiustamente dichiarato zona rossa e blindato". E' quanto afferma il leader del Movimento Diritti Civili, Franco Corbelli, il quale contesta anche "la comunicazione, ad iniziare dal bollettino emanato quotidianamente dall'Asp, che dà una informazione non corretta danneggiando fortemente il comune di Torano Castello, facendolo apparire, finanche sulla stampa nazionale, per quello che assolutamente non è: come il centro dell'epidemia, il nuovo focolaio della Calabria, addirittura la nuova Codogno", continua il leader di Diritti Civili.

"I dati – prosegue Corbelli - vanno dati in maniera corretta. I positivi complessivi legati a Villa Torano sono 131 e interessano 14 comuni. I contagiati del comune di Torano Castello sono 37 non 75, come viene scritto e detto in tv. 75 è il numero totale dei contagiati di Villa Torano, compresi i dipendenti e i pazienti degli altri 14 comuni. Quelli di Torano sono 37, i 18 dipendenti e loro familiari. All'infuori di loro nessun altro nucleo familiare del nostro comune (che conta quasi 5000 abitanti è stato contagiato). Questo significa che il comune di Torano, al di là dei casi circoscritti a Villa Torano, è per fortuna rimasto escluso dal contagio. Alla luce di questa positiva evoluzione e di questi dati oggettivi, confortanti e significativi, che qualcuno continua volutamente ad ignorare, chiedo alla Presidente Santelli di revocare subito l'ordinanza e liberare finalmente il comune di Torano Castello, per porre fine a quella che è a tutti gli effetti una vera prigionia, con addirittura incredibili posti di blocco ovunque".