Nascondevano 15 kg di marijuana in casa: due persone in manette nel Cosentino

I carabinieri della compagnia di Paola (in provincia di Cosenza) hanno arrestato, O.E., 40enne di Cetraro, noto alle forze dell'ordine, ed una ragazza 27enne per detenzione, in concorso, di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. I militari hanno perquisito la loro abitazione, con il supporto del nucleo carabinieri cinofili di Vibo Valentia, e hanno visto la ragazza gettare un borsone dalla mansarda. Recuperato, all'interno c'erano 9 involucri contenenti marijuana, per un peso complessivo di 15,230 chilogrammi.

Inoltre, grazie al pastore tedesco Black, specializzato nella ricerca di sostanze stupefacenti, sono stati poi trovati altri 470 grammi di marijuana. I due sono stati portati nelle carceri di Paola e Castrovillari.