Scoperta e sequestrata discarica abusiva a Morano Calabro: denunciate due persone

Una discarica abusiva contenente materiale ferroso e' stata scoperta e sequestrata a Morano Calabro dai carabinieri che hanno denunciato due persone. All'interno dell'area della superficie di circa 100 metri quadrati, in contrada "Mangioppo", sono stati trovati materiali accatastati che sono stati classificati come rifiuti speciali non pericolosi.

In particolare i militari intervenuti sul posto hanno trovato circa sedici metri cubi di materiale ferroso e altro materiale di risulta. Uno dei lati dell'area adibita a discarica confina col torrente "Colloreto" con la possibilita', quindi, che i rifiuti ferrosi potessero finire nelle acque del piccolo fiume inquinandole.