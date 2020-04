Cassano All'Ionio: soddisfazione del Sindaco per finanziamenti manutenzione Canale Stombi

Il sindaco della Città di Cassano All'Ionio, Gianni Papasso, - si legge in una nota - plaude alla notizia diramata dall'assessore regionale Gianluca Gallo, quale soggetto proponente, riguardante la posta prevista nel bilancio della Regione Calabria, pari a 300 mila euro, per il triennio 2020-2022, destinata per interventi di manutenzione del Canale Stombi, per assicurarne il disinsabbiamento e quindi la navigabilità, considerato che rappresenta l'arteria marina per e dal Centro Nautico dei Laghi di Sibari, fiore all'occhiello della nautica da diporto nazionale e internazionale. Il primo cittadino, che ha accolto con viva soddisfazione il provvedimento che vedrà l'ente locale sibarita, quale soggetto istituzionale attuatore, destinatario del finanziamento, dopo avere indirizzato parole di ringraziamento all'indirizzo dell'assessore regionale Gianluca Gallo, per l'impegno profuso nella sede deputata, ha colto l'occasione, per ribadire anche all'indirizzo della presidente Santelli, dell'intera giunta regionale e del consiglio regionale, che ha ringraziato, la necessità di proseguire nell'interesse del singolare insediamento turistico, vanto del comprensorio sibarita e della Calabria tutta, finalizzato alla realizzazione di ulteriori e necessari interventi, soprattutto per quanto riguarda i moli d'ingresso al porto canale, che necessitano sia di manutenzione ordinaria, sia di interventi strutturali idonei per determinarne una loro funzione efficace ed efficiente, soprattutto ai fini di scongiurare i periodici insabbiamenti della foce e quindi il blocco del transito dei natanti, che arreca grave nocumento all'immagine e alla funzionalità del sito turistico di eccellenza.

