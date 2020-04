Consiglio comunale Cosenza: proposto reddito d'emergenza dal PD

Riunito questa mattina a Palazzo dei Bruzi il Consiglio comunale di Cosenza. Il primo punto all'ordine del giorno che l'aula sta discutendo riguarda l'emergenza coronavirus. ''Non dobbiamo attendere i provvedimenti governativi, - ha affermato il consigliere Giuseppe D'Ippolito che ne ha proposto l'inserimento nei lavori consiliari - chiediamo ordinanze sindacali per potenziare la solidarietà verso le fasce più deboli''. A fargli eco dai banchi dell'opposizione è stato il consigliere in quota Pd Damiano Covelli che ha sollecitato l'adozione di una misura ad hoc: il reddito d'emergenza. ''Ringrazio i calabresi ed i cosentini che hanno seguito le indicazioni per arginare i contagi. Gli enti locali però avrebbero potuto fare di meglio. Piccoli Comuni hanno destinato, già un mese fa, proprie risorse per aiutare l'Azienda Ospedaliera di Cosenza nell'acquisto di strumentazioni. Noi non lo abbiamo fatto''. ''Con i 470mila euro stanziati dal Governo - denuncia Covelli - sono stati distribuiti 1.000 buoni spesi a fronte di 2.600 domande. Dobbiamo fare di più. Il grido di allarme aumenta ogni giorno, avremmo gradito un atteggiamento più attento di questa amministrazione comunale verso quelle famiglie esposte a gravi difficoltà economiche.

Chiedo sia istituito un reddito di emergenza anziché il buono una tantum. Solo così possiamo sfamare i nostri concittadini. Vorremmo sapere quante risorse ci sono disponibili e come si intendono investire''. Solidarietà verso gli uffici del settore welfare di via degli Stati ieri vandalizzati da ignoti è stato espresso dalla consigliera di minoranza Bianca Rende che in videoconferenza Skype ha sottolineato come ''l'amministrazione non ha assunto nessuna iniziativa che potesse fungere da esempio per gli altri Comuni delle provincia. Nulla è stato posto in essere per venire incontro ai cittadini''. ''L'erogazione dei buoni spesa - sottolinea Rende - ha generato enorme confusione e frustrazione nelle 1.600 famiglie per la quali non vi era necessaria copertura. Tale superficialità nella Fase 2 rischia di manifestarsi come vera e propria carneficina sociale''. Soddisfatto dell'operato dell'amministrazione comunale il consigliere della Lega Vincenzo Granata che ricorda l'apertura della 'Porta sociale' e le donazioni di mascherine attivate dal Comune di Cosenza. Granata ha sollevato le proprie preoccupazioni in merito alla decisione della Regione Calabria approvata ieri in Consiglio regionale di non inserire in bilancio sostegni ai Comuni per la gestione dei rifiuti e del sistema idropotabile. Sulle indagini della Dda di Catanzaro Granata ha invitato ''consiglieri e cittadini a scendere in piazza per chiedere il dissequestro di piazza Bilotti. Il parcheggio è una struttura di pubblica utilità. È di tutti i cosentini e non è accettabile che siano apposti sigilli basandosi su delle intercettazioni del 2016''. L'operazione denominata 'Piazza sicura' ha indotto i consiglieri Covelli, Fabiano, Rende, Morcavallo, Cassano e Mauro a depositare la richiesta di convocazione di un Consiglio comunale urgente per discutere del futuro di Piazza Bilotti.