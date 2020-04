Dalla Regione 300mila euro per i Laghi di Sibari

Nel bilancio approvato in Consiglio regionale nella tarda serata di Lunedì c'è una voce specifica per Sibari: è lo stanziamento di 100.000 euro annui, per le annualità 2020, 2021 e 2022, destinato al finanziamento delle opere di manutenzione del canale Stombi.

La notizia, anticipata dall'assessore regionale Gianluca Gallo, viene commentata favorevolmente dal circolo cassanese de "La Calabria che vuoi", guidato da Giuseppe Pescia. «Su proposta dell'assessore Gallo – spiega Pescia – la Regione ha stanziato in bilancio fondi che si riveleranno essenziali per garantire, con costanza e puntualità, la navigabilità del braccio d'acqua che lega al mare aperto le darsene dei Laghi di Sibari. Si incrementa così notevolmente la dotazione finanziaria riservata alla manutenzione del canale: il precedente governo regionale, a seguito dell'approvazione della legge per la navigabilità presentata dall'allora consigliere regionale di opposizione Gianluca Gallo ed unificata a quella successivamente presentata dal suo collega Bevacqua, aveva istituito un fondo di 30.000 euro, poi portato a 50.000 euro per l'anno in corso su emendamento dello stesso Gallo. Adesso la posta in bilancio adeguata alle effettive necessità e, soprattutto, viene temporalmente estesa nell'arco del triennio, così da poter garantire un minimo di programmazione». Prosegue Pescia: «Come la stessa legge regionale prevede, le somme in questione potranno essere utilizzate dal Comune di Cassano, quale soggetto attuatore. Nei mesi scorsi proprio il Comune ha sottoscritto una convenzione sperimentale con l'associazione "Laghi di Sibari", per una ancor più efficace esecuzione degli interventi necessari per assicurare la navigabilità dello Stombi. Auspichiamo che questa sinergia, rafforzata ora con atti ufficiali dal sostegno convinto della Regione Calabria, prosegua: i Laghi di Sibari, per come l'assessore Gallo ha ricordato, sono una risorsa importante ed un volano di sviluppo non solo per Cassano, ma per la Sibaritide e la Calabria intera».

In coda, i ringraziamenti: «L'assessore Gallo ed il presidente Santelli proprio da Cassano – ricorda Pescia - avevano anticipato l'assunzione di impegni chiari per la città. Arrivano adesso risposte nel segno della concretezza: è la prova che rispetto al passato il vento è cambiato e che nuove prospettive di crescita si aprono al territorio. Restano i rimpianti per il disinteresse e le disattenzioni del recente passato, ma è tempo di guardare avanti con fiducia: adesso, finalmente, si può».