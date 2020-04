Castrovillari, la cura dei cittadini sul verde pubblico: il sindaco Lo Polito ringrazia

Continua- in questo Tempo sospeso dall'emergenza sanitaria che le persone hanno scoperto di voler riempire di contenuti, anche non soliti- la gara civica di solidarietà verde da parte dei cittadini di Castrovillari per il decoro dei luoghi mentre è stato già avviato, da parte del Comune, come annunciato, il taglio dell'erba su tutte le strade e nelle villette cittadine.

"Un'attività, quella dei privati, che si moltiplica e sorprende con piacere" fa presente il Sindaco, Domenico Lo Polito, ringraziando, contestualmente e sentitamente, il signor Ferdinando Cascone il quale si è adoperato, con dedizione, per ripulire largo "Bachelet"- che si trova su viale Padre Francesco Russo- e mettere, pure, a dimora alcune piante.

"Espressione limpida- aggiunge il primo cittadino- di quel senso di appartenenza attiva che non attende l'opera della pubblica amministrazione per partecipare al riguardo dell'esistente, patrimonio di tutti e, dunque, da tutelare ed accompagnare insieme."

"Gli interventi di cura e tutela del verde pubblico sussidiari all'attività dell'Ente – sottolinea, concludendo, Lo Polito– non possono, così, che vederci orgogliosi di quel diffuso sentire e condividere, con il libero coinvolgimento, la gestione e rigenerazione del patrimonio ambientale affinché ciascuno possa continuare a godere pienamente di questo bene."