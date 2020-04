Le congratulazioni di Controcorrente a Casalnovo e Campanella per le nomine negli organismi provinciali del Pd di Cosenza

L'associazione politico-culturale Controcorrente esprime le più vive congratulazioni ai suoi soci Carolina Casalnovo e Sergio Campanella per le nomine negli organismi provinciali del Pd da parte del commissario Marco Miccoli. "Casalnovo, vicepresidente dell'associazione e segretaria del circolo Pd di San Demetrio Corone, sicuramente ha la giusta esperienza e attenzione per affrontare i nodi politici che emergeranno in seno alla commissione provinciale per il tesseramento nella quale è stata nominata. L'associazione auspica un tesseramento trasparente e rispondente alle norme come base per ricostruire il Pd a Cosenza e nei vari territori della provincia, riuscendo anche in questo modo a mostrare una maggiore apertura utile a coinvolgere nuovi simpatizzanti o chi ha abbandonato il Partito negli anni. L'impegno diretto nella gestione di un circolo nonché quello in una zona importante come quella ionica, costituiscono un patrimonio che Casalnovo potrà investire nei lavori della commissione. Campanella, come responsabile del forum sull'Associazionismo, può costruire quella rete tra associazioni di cui più volte abbiamo auspicato la nascita nei nostri incontri. Anche per l'impraticabilità dei partiti politici, infatti, l'impegno nell'associazionismo e attraverso di esso per il bene comune ha rappresentato, molto spesso negli ultimi tempi, l'unica forma di impegno possibile per molti, soprattutto per molti giovani che non hanno mai conosciuto la vita dei partiti di massa. Riuscire ad articolare una discussione franca ed aperta con questo mondo, rendere di nuovo il Pd piattaforma di confronto con i più eterogenei fermenti della società civile, possono e devono costituire punto di avvio di una rinascita politica e partitica quanto mai indispensabile dopo la sconfitta nelle elezioni regionali. Campanella, avvocato attivo nel capoluogo nonché già in passato dirigente regionale del Pd, ha perciò un incarico decisivo per il rilancio dell'azione politica democratica. Insieme all'augurio di buon lavoro, a entrambi è espressa la più piena disponibilità a collaborare da parte di tutti i soci di Controcorrente".

Dettagli Creato Sabato, 25 Aprile 2020 14:04