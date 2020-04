Cosenza, convocata commissione consiliare per discutere della fase 2 dell’emergenza Covid-19

Il Presidente della Commissione Consiliare Attività Economiche e Produttive e Crescita Urbana, Annalisa Apicella, ha convocato per lunedì 27 aprile ore 12 la commissione deputata a discutere del COVID 19: Fase 2.

"Innanzitutto – dichiara Apicella - mi preme esprimere un plauso ai negozi di vicinato (come forni, edicole, tabaccherie e generi alimentari) che in questi due mesi circa hanno dimostrato senso di responsabilità e rispetto delle regole, confermando ancora una volta il valore sociale dei negozi di quartiere che in questo drammatico periodo ha rappresentato oltretutto un incentivo alla riduzione degli spostamenti. Oggi dobbiamo ripartire però e riaprire, per una impresa, significa in una prima fase rimettere soldi, in una seconda fase, forse, andare in pareggio. nMolti esperti sostengono che un'attività commerciale su 3 potrebbe non riaprire. Se così fosse sarebbe drammatico per la nostra Città. Cosenza vive di terziario e conta molti addetti tra attività commerciali e turismo. Se un terzo delle attività non riaprisse, le conseguenze sarebbero catastrofiche per tutti, istituzioni comprese. Se tante imprese non lavorano, sparisce parte consistente dell'economia e la disoccupazione diventa dirompente. Un dramma che si aggiunge al dramma delle migliaia di perdite umane che abbiamo subito. E per questo che ho ritenuto di convocare un Tavolo di Ascolto e Confronto. Al primo incontro di lunedì saranno auditi l'Amministrazione Comunale e la Camera di Commercio oltrechè rappresentanti del Turismo. Il tavolo che si articolerà in una serie di incontri con tutti gli attori del terziario prevedrà anche la presenza di soggetti non istituzionali, come singoli imprenditori che, senza appartenere ad alcuna categoria, vorranno intervenire con spunti e proposte per l'Amministrazione ed il Consiglio Comunale. Sarà, mi piace definirlo, un LABORATORIO DI IDEE, una COMUNITA' DI DESTINO".

In attesa però che vengano definite le Linee Guida Nazionali da parte della Task Force guidata dal dr. Colao, penso che si possa iniziare a ragionare su alcune proposte che potrebbero essere recepite:

1) Apertura di tutte le ZTL al traffico veicolare fino a fine anno in modo da non condizionare la presenza dell'hinterland in città;

2) Rinuncia a quattro mensilità della parte variabile della TARI per tutti gli esercizi commerciali e gli autonomi (liberi professionisti etc.) che svolgono la loro attività in immobili A10;

3) Possibilità di concedere l'apertura delle attività commerciali sino alle 23 di sera

4) Per i proprietari di immobili concessi in locazione ad attività commerciali o libero professionali riduzione dell'IMU di 2 punti percentuali previa stipula di accordo che l'importo decurtato sia sottratto dal canone di locazione a favore dei commercianti e/o professionisti.

"Le imprese, soprattutto quelle più piccole, non possono continuare a vivere nell'incertezza e a indebitarsi in mancanza di prospettive di ripresa delle attività. Le soluzioni messe in campo fino ad ora non bastano. Il Comune – prosegue Apicella - deve fare la propria parte più di come ha fatto gli altri anni quando ha organizzato molte iniziative con fondi del bilancio comunale. Il valore di una comunità si vede nel del bisogno, La proposta Patuanelli per gli affitti è positiva ma si può fare qualcosa anche a livello territoriale. Bisogna trovare soluzioni per coniugare ripartenza e sicurezza dei consumatori".

L'indirizzo di posta elettronica cui fare pervenire idee, proposte e/o suggerimenti è il seguente: