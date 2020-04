Nozze di diamante per una coppia cosentina: l’omaggio del sindaco e dell’amministrazione comunale

Un traguardo straordinario tagliato, purtroppo, nel periodo sbagliato. Ma l'amore reciproco di Gina e Arturo Caruso, una coppia di "diversamente giovani" cosentini che proprio oggi ha raggiunto il sessantesimo anniversario di matrimonio, è molto più forte di ogni ostacolo. Certo le misure di distanziamento sociale determinate dal particolare momento che si sta vivendo nel mondo a causa del coronavirus, non hanno consentito a Gina e ad Arturo di festeggiare l'evento come la circostanza meritava, ma l'Amministrazione comunale non poteva restare insensibile di fronte ad una storia d'amore così longeva. Ed è per questo che il Sindaco Mario Occhiuto ha voluto fare gli auguri alla granitica coppia cosentina inviando loro, attraverso l'Assessore al welfare e alle politiche sociali Alessandra De Rosa, un omaggio floreale (12 rose rosse) accompagnandolo con un biglietto di auguri nel quale, accanto alle felicitazioni per l'importante traguardo delle nozze di diamante, il primo cittadino ha espresso la sua ammirazione per questa magnifica unione, sinonimo di grande attaccamento alla famiglia. E a far sentire il calore di quest'ultima, la presenza, opportunamente distanziata, delle tre figlie della coppia, Raffaella, Francesca e Loredana. Tanta è stata la commozione quando dai balconi del palazzo dove la coppia abita (la consegna dei fiori da parte dell'Assessore De Rosa è avvenuta all'aperto, in cortile) sono partiti gli applausi dei vicini di casa.

Per completare il quadro è stata stappata anche una bottiglia di spumante, aspettando la festa vera e propria che è solo rimandata. Ugualmente felici, i due sposi hanno commentato che "il matrimonio non è costrizione, ma libertà condivisa, poi tolleranza e dedizione. Ma è il bene reciproco che fa superare qualsiasi ostacolo. Questo il vero segreto per far durare un rapporto così a lungo". Come non dargli ragione! Un messaggio che è, insieme, una lezione di vita, in questo tempo sospeso che non potrà mai cancellare l'amore.