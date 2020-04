Sequestro piazza Bilotti a Cosenza, Guccione: “Avevamo lanciato l’allarme in tempi non sospetti”

"E' facile dire oggi che 'avevamo visto giusto' sull'inaugurazione di Piazza Bilotti, alla luce dell'inchiesta di questa mattina, coordinata dalla Dda di Catanzaro, che ha portato al sequestro della piazza e del parcheggio interrato sottostante. Per amor di verita' e' bene ricordare che in tempi non sospetti avevamo lanciato l'allarme e denunciato, attraverso documenti ed esposti, che l'opera non era stata collaudata e quel Concerto di Capodanno con l'esibizione di Alvaro Soler non poteva svolgersi in quella piazza, visto che era ancora un cantiere aperto". Lo afferma il consigliere regionale Carlo Guccione che riporta la nota inviata il 17 dicembre 2016 dal Gruppo Pd a firma dello stesso Guccione, e di Damiano Covelli, Alessandra Mauro, Bianca Rende.

"E' assai grave quanto abbiamo appreso sugli organi di stampa in merito alla inaugurazione di piazza Bilotti - era scritto allora nella nota - che e' ancora un cantiere aperto come lo stesso ingegnere Francesco Converso, dirigente capo dell'ufficio tecnico nominato direttamente dal sindaco Occhiuto, ha comunicato alla Regione Calabria con nota ufficiale del 7 dicembre 2016. Alla luce di quanto affermato nella nota da Converso, non esistono le condizioni tecniche per rendicontare e per avviare il collaudo amministrativo e statico di piazza Bilotti". "La replica dell'assessore ai Lavori pubblici Francesco Caruso alla nostra nota, datata sempre 17 dicembre 2016 - prosegue Guccione - la dice lunga sul pressapochismo amministrativo di Palazzo dei Bruzi".

"L'inaugurazione di piazza Bilotti - scriveva allora Caruso - e' senza dubbio un evento storico per la citta' di Cosenza, accolto dall'entusiasmo e dalla partecipazione intensa e accorata di una consapevole comunita', e non potra' essere turbato da uscite che invocano ancora interrogativi sulle procedure di carattere tecnico-amministrativo che riguardano l'opera. Ho verificato presso gli uffici tecnici: tranquillizzo sul fatto che gli atti di collaudo finale tecnico-amministrativo riguarderanno il completamento dell'intervento inteso nel suo complesso e nella sua interezza, comprensivo, pertanto, dei parcheggi interrati e delle opere complementari".