Coronavirus, il Comune di Rogliano alla Regione: “Contagio contenuto, revocare zona rossa”

La città di Rogliano ha condiviso da subito la strategia della Regione Calabria circa le delimitazioni del territorio comunale come "Zona rossa" fin dalla prima Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n.16 del 22 marzo 2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Disposizioni relative ai Comuni di Rogliano e Santo Stefano di Rogliano (Cs)" fino all'ultima Ordinanza n. 29 del 13 aprile con la quale è stata dichiarata "Zona rossa" fino al 26 aprile il solo territorio comunale di Rogliano.

Tale strategia ha permesso di contenere il contagio attraverso le misure restrittive imposte dalla "Zona rossa" e grazie ai sacrifici di ogni singolo cittadino e, complessivamente, di tutta la comunità, che ha ribadito, ancora una volta, il suo alto senso civico e il suo riconosciuto senso di responsabilità.

L'unità di crisi del Comune di Rogliano – si legge in un comunicato stampa dello stesso ente - ha analizzato i dati dei contagiati e dei relativi contatti ed ha permesso di evidenziare che si è trattato, per lo più, di nuclei familiari i cui componenti sono stati messi subito in quarantena al fine di arginare il contagio. Il contagio è, quindi, rimasto circoscritto e non si è esteso a macchia d' olio, proprio grazie alla tempestività di provvedimenti ed interventi emanati in ottemperanza alle prescrizioni disposte dal Presidente del Consiglio e del Presidente della Regione.

A tutto questo è valsa anche la sinergia stabilita con le altre Amministrazioni comunali della zona, con le quali c'è stata una perfetta intesa sulle iniziative di prevenzione e di contenimento funzionali al contrasto della diffusione epidemiologica.

A questo punto, acquisiti gli ultimi esiti dei tamponi di controllo, la situazione del contagio – è scritto in un comunicato stampa dell'amministrazione comunale - appare ridotta ai minimi termini. I dati di Rogliano, dunque, rispecchiano l'andamento classico della curva S a forma di S allungata. Emerge che, all'inizio della diffusione dell'epidemia, anche Rogliano ha seguito l'andamento di tipo esponenziale: il numero dei contagiati è cresciuto con incrementi importanti. Superato un certo giorno, che è il punto di flesso della curva, il numero dei contagiati ha continuato ad aumentare, ma molto più lentamente con una crescita graduale fino ad arrivare a giorno 23 aprile quando i primi contagiati sono risultati negativi ai due tamponi di controllo.

Ad oggi i contagi nel Comune di Rogliano sono 16 positivi di cui 3 ospedalizzati e 13 con sorveglianza attiva domiciliare, 15 guariti e 1 decesso.

Pertanto, l'Amministrazione comunale ha chiesto in una nota indirizzata al Presidente della Regione che venga revocata l'ordinanza che pone il territorio comunale come "Zona rossa" fino al 26 aprile, e questo – pur se mancano solo pochi giorni alla scadenza del termine – per un doveroso riconoscimento a premio dell'autodisciplina posta in essere dalla popolazione.

Quest'Amministrazione, nella certezza di incontrare la condivisione della Autorità in indirizzo, porge sentiti ringraziamenti e distinti saluti.