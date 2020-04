Coronavirus, il Comune di Rogliano: “Al via la distribuzione delle mascherine riutilizzabili ad ogni cittadino”

"E' iniziata la distribuzione delle mascherine ad ogni cittadino. Ordinati sin dai primi giorni di aprile, i dispositivi individuali di protezione – come è noto, di difficile reperimento - sono stati appena consegnati al Comune. La dotazione è frutto di un acquisto diretto disposto dall'Amministrazione comunale e di una fornitura assicurata dalla Protezione civile. La dotazione comprende mascherine realizzate in cotone 100% a doppio strato con tasca per rafforzare eventualmente la protezione con garza o altro tessuto compatibile. Sono lavabili e, quindi, riutilizzabili secondo i criteri già abbondantemente diffusi dai messaggi informativi su tutti i mass-media. Sono totalmente sostenibili per l'ambiente.

"Oggi la Polizia Municipale ha ritirato una fornitura di mascherine in tessuto-non tessuto e chirurgiche in assegnazione dalla Protezione Civile Regionale, dopo le pressanti richieste inoltrate dal Comune di Rogliano. La distribuzione di queste prime mascherine è già avvenuta, in via prioritaria, agli operatori delle strutture sanitarie e ai militari delle forze dell'ordine.

La distribuzione sarà completata entro il più breve tempo possibile. Coloro i quali, per qualsiasi ragione, ne rimangano sprovvisti, sono pregati di farlo presente agli agenti della Polizia Municipale, che provvederanno alla consegna".

E' quanto si legge in un comunicato stampa dell'amministrazione comunale di Rogliano.