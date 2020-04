Le "Aquile del Pollino" donano tablet ai ragazzi del Cosentino

L'Associazione di Volontariato di Protezione Civile Gruppo Soccorritori "Aquile del Pollino" di Frascineto, ha proceduto alla consegna presso la residenza dell'alunno, per conto dell'Istituto Omnicomprensivo Polo Arberesh di Lungro, di 8 computer portabili. Sono stati raggiunti 4 ragazzi residenti nel Comune di Frascineto e 4 nella vicina Civita, tutti frequentanti la scuola primaria e secondaria.

Un giorno importante per questi ragazzi, che con questa importante donazione, potranno finalmente connettersi con la loro classe e insegnanti e seguire le lezioni da casa.

Un lavoro di squadra per garantire a tutti il diritto all'istruzione, anche a distanza. Grazie alla sinergia fra scuola, e volontariato locale sono stati consegnati i tablet agli studenti.

Un impegno che ha visto in prima linea il Dirigente scolastico Gianfranco Maletta, supportata dall'Associazione di Volontariato di Protezione Civile Gruppo Soccorritori "Aquile del Pollino" di Frascineto, coordinati dal Presidente Angelo Prioli.

Un intervento importante per garantire la partecipazione di tutti gli alunni, in un momento così delicato e critico. Un ringraziamento speciale – hanno espresso Prioli e Maletta -, a tutti coloro che si sono impegnati per raggiungere questo importante traguardo in tempi brevi, un supporto significativo in questo momento di emergenza.